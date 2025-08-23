Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz Açıklaması

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, Barış Alper Yılmaz'ın kadro dışı bırakıldığına dair iddiaları yalanlayarak, Yılmaz'ın kadro dışı olmadığını ve bu kararın oyuncunun korunması amacıyla alındığını açıkladı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, Barış Alper Yılmaz'ın kadro dışı bırakıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, yaptığı açıklamada, "Barış Alper Yılmaz'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Bu tür haberler hem oyuncumuza hem de kulübümüze zarar vermekte olup, hangi motivasyonla servis edildiğini anlamak mümkün değildir.

Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup, kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Yanlış bilgilerin hızla yayıldığı bu dönemde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına değerli basın mensuplarının gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

