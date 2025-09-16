Galatasaray'dan Barış'a yeni teklif! Tek şartları var
Galatasaray, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme yapmayı planlıyor. Ancak bu anlaşma için kulüp yönetimi, oyuncunun menajerini değiştirmesini istiyor. Yeni sözleşme koşulları yerine getirildiği takdirde, Barış'a yıllık 5 milyon euroluk bir teklif sunulacak.
Süper Lig devi Galatasaray, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Ancak yönetim, anlaşma için oyuncunun menajerini değiştirmesini şart koştu.
YENİ KARAR KAPIDA
Galatasaray yönetimi, son haftalarda gösterdiği istekli futbolla güven tazeleyen Barış Alper için yeni sözleşme planı yapıyor.
MENEJER ŞARTI
Başkan Dursun Özbek'in, futbolcudan menajerini değiştirmesini talep edeceği öğrenildi. Bu koşul yerine getirildiği takdirde sarı-kırmızılılar, Barış'a bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro teklif edecek. Bu sezon 3 maça çıkan Barış Alper, 3 gol ve 3 asistle toplam 6 gole doğrudan katkı verdi.