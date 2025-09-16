Galatasaray'dan Barış'a yeni teklif! Tek şartları var

Süper Lig devi Galatasaray, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Ancak yönetim, anlaşma için oyuncunun menajerini değiştirmesini şart koştu.

YENİ KARAR KAPIDA

Galatasaray yönetimi, son haftalarda gösterdiği istekli futbolla güven tazeleyen Barış Alper için yeni sözleşme planı yapıyor.

MENEJER ŞARTI

Başkan Dursun Özbek'in, futbolcudan menajerini değiştirmesini talep edeceği öğrenildi. Bu koşul yerine getirildiği takdirde sarı-kırmızılılar, Barış'a bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro teklif edecek. Bu sezon 3 maça çıkan Barış Alper, 3 gol ve 3 asistle toplam 6 gole doğrudan katkı verdi.