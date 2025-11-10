Haberler

Galatasaray'dan Bahis Soruşturması Açıklaması

Güncelleme:
Galatasaray, iki futbolcusunun bahis soruşturması kapsamında disiplin kuruluna sevk edilmesi üzerine resmi bir açıklama yayınladı. Kulüp, süreçle ilgili olarak futbolcuların kişilik haklarının korunması ve Türk futbolunun marka değerinin zedelenmemesi için temennilerde bulundu.

Galatasaray, iki futbolcusunun bahis soruşturması kapsamında disiplin kuruluna sevk edilmesine yönelik, "Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır. Geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir" açıklamasını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Galatasaray Kulübü tarafından konuya ilişkin resmi internet sitesinden yazılı açıklama yaparak şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan duyuruda, bahis soruşturması çerçevesinde iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği açıklanmıştır. Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır. Galatasaray Spor Kulübü olarak, geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir. Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur.

Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
