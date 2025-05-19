Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Osimhen'den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması

Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Osimhen'den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması
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Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan Galatasaray'ın başarısında büyük pay sahibi olan Victor Osimhen, takımda kalıp kalmayacağı konusunda net bir yanıt verdi. Bu sezon 36 gol atan Osimhen, geleceği hakkında "Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum, geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan Galatasaray aynı zamanda 5. yıldızı formasına takmaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu. Kazanılan bu şampiyonlukta Victor Osimhen'in büyük katkısı vardı. Bu sezon 36 resmi maç golü atan Victor Osimhen, maçın ardından geleceği hakkında da konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 golü bulunan Osimhen bu sezonki toplam sayısını da 36 yaptı. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Nijeryalı futbolcu aynı zamanda Türkiye'de en golcü yabancı futbolcu rekorunu da geliştirdi.

TAKIMDA KALIYOR MU?

Şampiyonluk hakkında konuşan Osimhen, "Çok mutluyum. Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir şey. Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum, geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

19 mayıs haberini yoruma kapatıp hiç bir şey ifade etmeyen top oynayanların kıytırıktan haberlerini yoruma açıyorsunuz

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Anladık gidici, kalan adam kalırım der ama hata bizim millette, sever böylelerini bi taraflarını kaldırmayı,

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