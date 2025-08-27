Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar

Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya transfer olan Victor Nelsson, İtalyan ekibindeki ilk maçına 1-1 biten Udinese maçında çıktı. Danimarkalı savunmacı, maçın ardından transfer süreci hakkında, "Sadece birkaç gün içinde bu takıma uyum sağlamak kolaydı. İyi bir oyuncu grubu ve iyi bir teknik ekip buldum. Benim için Verona'ya gelme kararı, kolay bir karardı" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'dan Hellas Verona'ya transfer olan Victor Nelsson, İtalyan ekibindeki ilk maçına 1-1 biten Udinese maçında çıktı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Danimarkalı savunmacının, transfer itirafı geniş yankı uyandırdı.

"KOLAY BİR KARARDI"

Karşılaşmanın ardından konuşan Nelsson, "Sadece birkaç gün içinde bu takıma uyum sağlamak kolaydı. İyi bir oyuncu grubu ve iyi bir teknik ekip buldum. Teknik direktörün ne istediğini olabildiğince çabuk öğrenmeye çalışıyorum. Benim için Verona'ya gelme kararı, kolay bir karardı" dedi.

Paolo Zannetti'nin kendisini uzun zamandır istediğini vurgulayan Victor Nelsson, "Paolo Zannetti uzun zamandır beni istiyordu ve ben de hem kendimi hem de takımı geliştirmek için buraya gelmeyi kabul ettim" şeklinde konuştu. Nelsson, Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla birlikte transfer olmuştu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi

Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabil'de yolcu otobüsü devrildi: 25 ölü, 27 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi: 25 ölü, 27 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.