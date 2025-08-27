Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar

Süper Lig devi Galatasaray'dan Hellas Verona'ya transfer olan Victor Nelsson, İtalyan ekibindeki ilk maçına 1-1 biten Udinese maçında çıktı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Danimarkalı savunmacının, transfer itirafı geniş yankı uyandırdı.

"KOLAY BİR KARARDI"

Karşılaşmanın ardından konuşan Nelsson, "Sadece birkaç gün içinde bu takıma uyum sağlamak kolaydı. İyi bir oyuncu grubu ve iyi bir teknik ekip buldum. Teknik direktörün ne istediğini olabildiğince çabuk öğrenmeye çalışıyorum. Benim için Verona'ya gelme kararı, kolay bir karardı" dedi.

Paolo Zannetti'nin kendisini uzun zamandır istediğini vurgulayan Victor Nelsson, "Paolo Zannetti uzun zamandır beni istiyordu ve ben de hem kendimi hem de takımı geliştirmek için buraya gelmeyi kabul ettim" şeklinde konuştu. Nelsson, Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla birlikte transfer olmuştu.