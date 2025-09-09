Haberler

Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman 1. Lig'e gitti

Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman 1. Lig'e gitti
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Eyüpspor'da forma giyen genç futbolcu Hamza Akman'ın yeni takımı belli oldu. Galatasaray alt yapısında yetişen ve Eyüpspor'a transfer olan Akman, yeni sezonda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da forma giyecek. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon 10 maçta forma giydi ve 1 asistle skora katkı sağladı.

Süper Lig devi Galatasaray'da bekleneni veremeyen ve ayrılarak Eyüpspor'a giden Hamza Akman'ın yeni sezondaki adresi ortaya çıktı.

GEÇEN SEZON 10 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Hamza Akman Süper Lig'de 10 maçta forma giydi. Toplamda 92 dakika sahada kalan Hamza 1 asist ile skora katkı sağladı. Genç futbolcunun piyasa değeri ise 300 bin euro olarak belirtiliyor.

PENDİKSPOR'A TRANSFER OLDU

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, transferde dikkat çeken bir hamleye imza attı. Kırmızı-beyazlılar, Eyüpspor forması giyen genç orta saha oyuncusu Hamza Akman'ı ön alım hakkıyla kadrosuna kattı.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
500

Celal SEÇKİN:

Ya daha dur Arda GÜLER i geçecektin nereye gidiyorsun?

