Galatasaray'dan ayrılacak! Lucas Torreira'nın transfer olacağı takımı bile belli

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, ESPN Uruguay'da geleceğine dair oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Torreira, Galatasaray kariyeriyle ilgili radikal kararını duyurdu.

"KUTLAMAYI BİTİRİP ANTRENMAN YAPACAĞIM"

Kazanılan şampiyonluğa değinen Torreira, "Galatasaray tişörtüm hala üzerimde. Şampiyonuz ama yakında kutlamayı bitireceğim ve antrenman yapacağım. Arkadaşlarımla, kardeşlerimle antrenman yapacağım" ifadelerini kullandı.

"ÇOK TERAPİ GÖRDÜM"

Annesinin ölümünün kendisini çok sarstığını söyleyen yıldız oyuncu, "Çok terapi gördüm. Annemin ölümünden sonra İspanya'dayken terapiye başladığımı hatırlıyorum. Bir anneyi kaybetmenin şoku bazen çok zor oluyor çünkü kimse bunu beklemiyor. Gerçek şu ki, bu sorunun üstesinden nasıl geleceğinizi söyleyen bir el kitabı yok" sözlerini sarf etti.

"MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMAMAK ŞOK EDİCİ"

Milli takıma alınmaması hakkında konuşan Lucas Torreira, "Milli takım beni biraz şaşırttı çünkü iki Dünya Kupası ve Copa America'da oynadıktan sonra neredeyse 6 yıldır milli takımdaydım ve neredeyse her yıl çağrılırken bu kez çağrılmamak biraz şok edici, biraz zor ama hocanın kararını anlıyorum" dedi.

"GALATASARAY, AVRUPA'DAKİ SON KULÜBÜM"

Galatasaray'ın Avrupa'da forma giydiği son kulüp olacağını söyleyen Uruguaylı yıldız, "Boca'da oynamak için can atıyorum. Bunu tüm ruhumla istiyorum. Riquelme ile sık sık konuşuyorum. Galatasaray'da 2028 yılına kadar yeni sözleşme imzaladım. Bunun Avrupa'daki son kulübüm olacağını biliyorum ve sonrasında Boca'ya gitmek istiyorum." sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasını giydiği 2 sezonda da şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 47 maçta 1 gol 3 asistlik performans göstermişti.