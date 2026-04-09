Galatasaray Daikin'in CEV Kupası şampiyonluğu

Galatasaray Daikin, Voleybol Kadınlar CEV Kupası finalinde İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Başantrenör Alberto Bigarelli, bu zaferin tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade etti. Voleybolcu Alexia Carutasu, takım olarak tarih yazdıklarını belirtti.

Voleybol Kadınlar CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray Daikin'de İtalyan başantrenör Alberto Bigarelli, sarı-kırmızılı takımla kupayı kazanmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi.

Bigarelli ile voleybolculardan Alexia Carutasu, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaşadığı mutluluğu tarif edecek kelime bulamadığını anlatan Bigarelli, "Burada iki kez ağladım. Geçen sene play-off'ta Fenerbahçe'ye karşı oynarken ve şimdi. Çok mutluyum. Takımım ve tüm ekibim bunu hak ediyor. Ekibim olmadan başarı imkansızdı. Bu büyük başarıyı kutlamak için sabırsızlanıyorum. Gelecek için hazırız. Galatasaray benim ikinci ailem çünkü ilk ailem şu an İtalya'da. Galatasaray, en iyisini hak ediyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Alberto Bigarelli, sarı-kırmızılı taraftarların desteğinin inanılmaz olduğunu belirterek, "Bunu açıklamak benim için çok zor. Bazen sahaya odaklanmakta zorlandığım anlar bile oldu fakat muhteşemlerdi. Buraya geldiğimde de söylemişlerdi. Galatasaray budur. Onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı pasör çaprazı Alexia Carutasu ise kupayı kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyerek, "İnanılmaz bir atmosferdi. Takımımla ve kendimle gurur duyuyorum. Başardığımız şey inanılmaz. Galatasaray'da tarih yazdık. Taraftara destekleri için teşekkür ediyorum. İnanılmazlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı

Ateşkesi umursamıyorlar! Ülkeye bir kez daha bombalar yağdırdılar
Ümraniye'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Şehrin göbeğinde kurşun yağdırdılar! Çok sayıda yaralı var
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Jose Mourinho'nun yeni sezondaki takımı açıklandı

İşte yeni sezonda çalıştıracağı takım

Recep Durul'dan Galatasaray maçına ilişkin: Pahalı ayaklar değil, takım oyunu kazandırır

Galatasaraylıları kızdıracak sözler: Pahalı ayaklar değil...
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."