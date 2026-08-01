Haberler

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda Wang Yuanyuan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Çinli orta oyuncu Wang Yuanyuan ile 1 sezonluk yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Çinli orta oyuncu Wang Yuanyuan ile 1 sezonluk yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre geçen sezon Galatasaray Daikin kadrosuna katılan Wang, bu sezon da sarı-kırmızılı formayı terletecek.

2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi sezonunu en çok blok yapan oyuncu olarak tamamlayan Wang, Galatasaray Daikin ile CEV Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çığın altında kalan rekortmen dağcıdan kötü haber: 10 kişi ile birlikte hayatını kaybetti

Zirve bu kez geçit vermedi! Rekortmen dağcıya 8 bin metrede acı veda
Çocuklarının gözü önünde kahreden veda

Bu acıya yürek dayanmaz! Babaları son nefesini gözlerinin önünde verdi
ABD'nin kripto planı için geri sayım başladı

ABD'nin kripto planı için geri sayım başladı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası'na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi

Başkanın kardeşinden Özel’in kasasına seçim öncesi sır transfer
Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek dev maaş
Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor

İstanbul'da bir dönemin sonu! Bu görüntü tarih oluyor

Galatasaray'dan 10 numara transferinde büyük ters köşe: Batrakov ile anlaşıldı

10 numara transferinde büyük ters köşe: Anlaşma resmen sağlandı