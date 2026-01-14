Haberler

Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Darta Bevo'yu 3-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. İlk maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, Türk Hava Yolları-Allianz MTV Stuttgart eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Andrei Savu (Romanya), İoannis İoannidis (Yunanistan)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lukasik, Ayçin Akyol, Naz Aydemir Akyol (Eylül Yatgın, Aslı Tecimer, Wang, Bongaerts)

Darta Bevo: de Leeuw, Deleu, Blenckers, de Paepe, Luyten, Wouters (Vanderschommen, Flament, Wallaeys, Hoste, Vanhoecke, Vanrobaeys)

Setler: 25-16, 24-26, 25-21, 25-17

Süre: 24, 24, 26, 19 (93 dakika)

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında konuk ettiği Belçika temsilcisi Darta Bevo'yu 3-1 yendi.

İlk karşılaşmayı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, play-off turuna yükseldi.

Galatasaray Daikin, play-off turunda Türk Hava Yolları-Allianz MTV Stuttgart eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Grönland'ı Trump'a vermemekte ısrar eden Danimarka'dan korkutan itiraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri
Napoli'nin çöküşü sürüyor

Çöküşleri devam ediyor! Ne oldu bu takıma böyle?
Sakarya'da şehir hastanesi yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bir şehrimizin umut bağladığı inşaatın yangınından yeni görüntüler
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada

Büfede alışveriş yaparken, yaka paça dışarı çıkarıldı
Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler