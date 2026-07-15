Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni menajeri Gizem Giraygil Varol oldu
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın menajerlik görevine Gizem Giraygil Varol getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Varol'a yeni görevinde başarılar dilendi.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda menajerlik görevine Gizem Giraygil Varol getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol A Takım Menajeri görevine Gizem Giraygil Varol getirilmiştir. Kendisine hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Can Öcal