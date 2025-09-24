Haberler

Galatasaray Daikin'e İlkin Aydın'dan kötü haber

Galatasaray Daikin'e İlkin Aydın'dan kötü haber
Galatasaray Daikin'de İlkin Aydın, sağ ayak bileğinde yaşadığı burkulmadan dolayı 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'na milli oyuncusu İlkin Aydın'dan kötü haber geldi.

2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, milli smaçör İlkin Aydın'ın sağ ayak bileğinde yaşadığı burkulmadan dolayı 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün gerçekleştirilen hazırlık maçında sağ ayak bileğinde burkulma meydana gelmiştir. Sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan doktor kontrolünün ardından oyuncumuzun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmiştir. Kaptanımız İlkin Aydın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

