Voleybol: Sultanlar Ligi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 18. haftada Galatasaray Daikin, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yenerek 13. galibiyetini elde etti. Ev sahibi takım ise 18. maçında da yenilgi yüzü gördü.

Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Mehmet Topal, İbrahim Acar

Bahçelievler Belediyespor: Jaksic, Eylül Durgun, Fatma Nur Yılmaz, Nikolova, Reid, Eda Say (Berre İnce, Sema Nur Doluca Özbilge, Yağmur Karaoğlu, Dilara Yeşil, Selin Çalışkan)

Galatasaray Daikin: Aslı Tecimer, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu (Eylül Akarceşme Yatgın, İrem Nur Özsoy, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol, Büşra Güneş)

Setler: 17-25, 18-25, 21-25

Süre: 72 dakika (19, 25, 28)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligdeki 13. galibiyetini aldı. Ev sahibi takım ise 18. maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
