Galatasaray Daikin, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti

İSTANBUL, -

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Ramazan Çevik, İbrahim Acar

GALATASARAY DAIKIN: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Alexia Carutasu, Katarina Lazovic, Eline Timmerman, Britt Bongaerts (Eylül Akarçeşme)

BAHÇELİEVLER BELEDİYESPOR: Elizabet Inneh-Varga, Polina Shemanova, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Martyna Czyrnianska, Ceren Nur Domaç (Merve İzbilir, Sema Nur Doluca, Sİmay Gazi, Merve Tanyel, Meryem Boz, Begüm Hepkaptan, Caitlin Elizabeth Baird)

SETLER: 25-20, 25-21, 25-17

SÜRE: 74 dakika

VOLEYBOLDA Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray Daikin, konuk etttiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sezon 5'inci maçından da galibiyetle ayrıldı. Konuk ekip 2'nci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.