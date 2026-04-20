Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6 etabı

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım ligi 5. sırada tamamladı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Yuanyuan (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslı Tecimer)

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Gamboa, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Defne Başyolcu, Merve Atlıer (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Kalandadze, İrem Çor, Nisan Eroğuz)

Setler: 26-24, 19-25, 25-21, 25-14

Süre: 109 dakika

Kaynak: AA / Ragıp Tekin
