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Galatasaray'da neler oluyor? Zaha, "İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum" dedi, Okan Buruk çileden çıktı

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile futbolcu Wilfried Zaha arasındaki gerginlik devam ediyor. Zaha'nın, "İlk 11'de olmadığım zaman konsantre olamıyorum" şeklindeki sözleri Okan Buruk'u sinirlendirdi. Fildişili futbolcunun bu tutumu taraftarları rahatsız ederken, Buruk'un da bu sözler sonrasında deneyimli futbolcunun biletini kestiği kaydedildi.

Süper Lig devi Galatasaray'da beklentileri tam olarak karşılayamayan yıldız futbolcu Wilfried Zaha ve Okan Buruk arasındaki gerginlik sürüyor.

"İLK 11 OLMAZSAM KONSANTRE OLAMIYORUM"

Beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Fildişili futbolcunun, Buruk'a "İlk 11'de başlamadığımda konsantre olamıyorum. Taktiği de bu yüzden şaşırmış olabilirim" dediği öğrenildi.

BİLETİNİ KESTİ

Buruk'un, da bu sözler sonrasında daha da sinirlenerek deneyimli futbolcunun biletini kestiği kaydedildi. Zaha, sarı-kırmızılı takımda 43 maçta 10 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor

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Yorumlar (3)

Erman Günaydın:

Beyin varsa taktiği şaşırmazsın. Altı üstü beş on dakika aklında tutup ona göre oynayacaksın. Galatasaraylı değilim ama GS bunu satmasın zaten satsada para etmez. Gerekirse oynatmasın Bitirsin futbol hayatını.

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Emre Yiğit:

zahahaha

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Orhan Demir:

yollayin gitsin.. afrikadan iki karakterli futbolcu geldi o da Song ve Drogba idi

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