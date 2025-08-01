Galatasaray'da Victor Osimhen Yeni Sezona Hazır

Galatasaray'da Victor Osimhen Yeni Sezona Hazır
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Victor Osimhen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Osimhen, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, Lazio ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, 4 yıllık sözleşmeye imza atan Victor Osimhen de sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanına çıktı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Öte yandan yeni transfer Victor Osimhen de sarı-kırmızılı takımla ilk idmanına çıktı.

Galatasaray, yarın saat 21.00'de Rams Park'da İtalyan ekibi Lazio'yu konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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