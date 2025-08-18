Galatasaray'da Üç Futbolcuyla Yollar Ayrılıyor

Galatasaray, kadro yapılanması kapsamında savunma oyuncuları Carlos Cuesta ve Victor Nelsson ile yollarını ayırırken, sol bek Derrick Köhn'ün transferi için Union Berlin ile anlaşma sağladı.

GALATASARAY'da kadro yapılanması kapsamında üç futbolcuyla yollar ayrılıyor.

Sarı-kırmızılılarda savunma oyuncusu Carlos Cuesta, Spartak Moskova ile Vasco da Gama'dan gelen teklifleri değerlendirme aşamasında.

Takımın bir diğer stoperi Victor Nelsson ise Serie A ekibi Verona'ya kiralık olarak gönderilecek.

Öte yandan sol bek Derrick Köhn için Bundesliga'dan yoğun ilgi var. Werder Bremen ve Union Berlin'in devrede olduğu transferde, Galatasaray Union Berlin'in teklifini kabul etti. Alman ekibiyle imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
