Galatasaray'da Transfer Çalışmaları Hız Kazandı

Galatasaray'da Transfer Çalışmaları Hız Kazandı
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2024-2025 sezonunun 36. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Yunus Akgün takımda kalırken, Barış Alper için rekor bonservis beklentisi var. Osimhen'in transferinin mümkün olmadığı, Zaniolo'nun tekrar kiralanacağı ve Muslera ile Mertens'e veda edileceği bilgileri dikkat çekiyor.

-2024-2025 sezonunun 36'ncı haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

- Yunus Akgün takımda kalıyor

- Barış Alper'den rekor bonservis beklentisi

- Osimhen Galatasaray'a yakın değil

- Zaniolo yeniden kiralanacak

- Muslera ve Mertens'e veda

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

15.00 Sarı-kırmızılı kafile, İzmir'e gidecek.

16.15 Kafilenin, kentte karşılanması.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, yapacağı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11.45 Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

1'İNCİ LİG YÜKSELME

- Play Off 2'nci Tur rövanş maçı

16.00 Bandırmaspor (4) - (1) Boluspor

İTALYA'DA ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR

- İtalya Serie A'nın son haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. İtalya'da şampiyonluk ipini göğüsleyecek ekip belli olacak.

21.45 Como - Inter (Hakan Çalhanoğlu)

21.45 Napoli - Cagliari

BASKETBOL

-EuroLeague Yarı Final

18.00 Fenerbahçe Beko - Panathinaikos Aktor

21.00 Olympiakos - AS Monaco

ETNOSPOR

-Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 7'nci Etnospor Kültür Festivali devam edecek (Atatürk Havalimanı)

TENİS

10.00 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın ödül töreni Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleşecek.

VOLEYBOL

17.30 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında İtalya'da AIA AeQuilibrim Cup Women Elite turnuvasına katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Almanya ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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