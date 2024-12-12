Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda oynadığı Malmö maçında sakatlanan Davinson Sanchez, oyuna devam edemedi ve 32. dakikada yerini Kerem Demirbay'a bıraktı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da müsabakanın ilk yarısında bir sakatlık yaşandı.
SANCHEZ OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, oyun devam ederken bir anda kendini yere bıraktı. Sanchez, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi. Sakatlanan tecrübeli savunmacı, 32. dakikada Kerem Demirbay'a bıraktı.
SİSTEM DEĞİŞTİ
Öte yandan karşılaşmaya 3-4-3 dizilişiyle başlamayı tercih eden teknik direktör Okan Buruk, Sanchez'in sakatlanmasının ardından Kerem Demirbay'ın oyuna girmesiyle 4'lü savunmaya döndü.