Galatasaray'da stadın adı değişiyor! Yeni ismi taraftarları mest edecek - Haberler

Seçime sayılı günler kala başkan adaylarından Dursun Özbek'in NEF Stadyumu'nun adını değiştireceği iddiası büyük ses getirdi.

STADIN ADI ALİ SAMİ YEN OLACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, Sarı kırmızılıların stadyumunun ismi, Dursun Özbek ve yönetiminin seçilmesi halinde değişecek. Erden Timur'un sponsor olduğu NEF Stadyumu'nun adının Ali Sami Yen olarak güncellenmesi bekleniyor.

Erden Timur-Dursun Özbek

SEÇİM SONRASINDA RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Galatasaraylıları yeniden havaya sokmak isteyen yönetimin, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin adını ise NEF Kompleksi olarak değiştirmeyi planladığı belirtildi. Konuyla ilgili seçim sonrasında daha net açıklamaların yapılması bekleniyor.

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