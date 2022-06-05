Galatasaray'da stadın adı değişiyor! Yeni ismi taraftarları mest edecek - Haberler

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Galatasaray'da stadın adı değişiyor! Yeni ismi taraftarları mest edecek

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek seçilmesi durumunda NEF Stadyumu'nun adını Ali Sami Yen olarak değiştirecek. Özbek'in ekibinde yer alan Erden Timur, sarı-kırmızılılara geçtiğimiz dönem sponsor olmuş ve stadın adı NEF Stadyumu olarak değiştirilmişti.

Seçime sayılı günler kala başkan adaylarından Dursun Özbek'in NEF Stadyumu'nun adını değiştireceği iddiası büyük ses getirdi.

STADIN ADI ALİ SAMİ YEN OLACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, Sarı kırmızılıların stadyumunun ismi, Dursun Özbek ve yönetiminin seçilmesi halinde değişecek. Erden Timur'un sponsor olduğu NEF Stadyumu'nun adının Ali Sami Yen olarak güncellenmesi bekleniyor.

Galatasaray'da stadın adı değişiyor! Yeni ismi taraftarları mest edecekErden Timur-Dursun Özbek

SEÇİM SONRASINDA RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Galatasaraylıları yeniden havaya sokmak isteyen yönetimin, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin adını ise NEF Kompleksi olarak değiştirmeyi planladığı belirtildi. Konuyla ilgili seçim sonrasında daha net açıklamaların yapılması bekleniyor.

Haberler.com - Spor

Ali Sami Yen Stadı Dursun Özbek Galatasaray Spor Haberler

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