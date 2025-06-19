Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu

Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, yaşadığı talihsiz sakatlık sonucunda ameliyat olmak zorunda kaldı. Kulübe yakın kaynaklara göre Hatipoğlu'nun aşil tendonunun koptuğu ve bugün operasyon geçireceği öğrenildi.

Galatasaray yönetiminde sakatlık şoku yaşanıyor. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası ameliyat masasına yatıyor.

AŞİL TENDONU KOPTU

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Hatipoğlu'nun aşil tendonunun koptuğu açıklandı. Yaşanan sakatlık sonrası derhal sağlık ekiplerine başvuran Hatipoğlu'nun, bugün operasyon geçireceği bildirildi.

Tedavi sürecinin ardından bir süre dinlenmesi beklenen deneyimli yöneticiye camiadan geçmiş olsun mesajları gelmeye başladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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