Galatasaray'da maç sonu üçlüsü Renato Nhaga'dan
Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek galibiyet sevinci yaşadı. Maç sonrası taraftarlar, yeni transfer Renato Nhaga'nın üçlü çektirmesini istedi ve genç futbolcu taraftarların isteğini kırmayarak bu anı paylaştı.

Galatasaray'da, Eyüpspor maçının ardından Gine Bissaulu futbolcu Renato Nhaga, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı futbolcular, müsabakanın ardından galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı. Taraftarlar, Eyüpspor mücadelesiyle ilk kez forma giyen yeni transfer Renato Nhaga'nın üçlü çektirmesi istedi. Taraftarların isteğini kırmayan 18 yaşındaki futbolcu da kale arkasındaki tribününe giderek üçlü çektirdi. Daha sonra bütün futbolcuların birlikte galibiyetin sevincini yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
