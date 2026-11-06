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Galatasaray'da Osimhen diz sakatlığı nedeniyle Amed Sportif maç kadrosundan çıkarıldı

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Galatasaray, VfB Stuttgart maçında sol dizinde sakatlık oluşan Victor Osimhen'in Amed Sportif Faaliyetler maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Oyuncuya yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi planlandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sttutgart müsabakasında sakatlanan golcü oyuncu Victor Osimhen'in ligde oynanacak olan Amed Sportif Faaliyetler maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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