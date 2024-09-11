Üye Girişi
Haberler

Galatasaray'da neler oluyor? Primler ödenmedi, yıldız ismin hesaplarına bloke konuldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da şampiyonluk primlerinin ödenmediği ve bir yıldız oyuncunun hesaplarına bloke konulduğu iddia edildi. Gazeteci Haluk Yürekli, primlerin ödenmediğini ve bir oyuncunun hesaplarına vergi dairesi tarafından bloke konulduğunu öne sürdü.

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, gazeteci Haluk Yürekli tarafından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Yürekli, Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun şampiyonluk primlerinin ödenmediğini söylerken, bir oyuncunun hesaplarına vergi dairesi tarafından bloke konulduğunu öne sürdü.

Yürekli'nin sözleri şu şekilde;

" Galatasaray'da hala şampiyonluk primleri ödenmemiş. Bir oyuncunun ödenmesi gereken vergisi ödenmediği için vergi dairesi oyuncunun hesaplarına bloke koymuş, sonradan bloke kaldırılmış. Roma'ya gittin verdin parayı aldın Zalewski'yi, bu bitirseydi Osimhen bitirirdi. Ya Osimhen getirdi Galatasaray. Transfer bitirmiyor, bu iş transferle değil, doğru yönetme şekliyle biter. Bu mudur? Millet fal açmaya başladı. Herkes 3-5-2 diyor, ya Galatasaray teknik direktörü bir çıkıp medya karşısına ne yapmak istediğini anlatmaz mı? Niye anlatmıyor Okan hoca ne yapmak istediğini? İnsanlar merak ediyor. Ya bir iletişim yürütsün. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in tek hedefi; mali genel kurulda ibra olmak. O yüzden bugün Zalewski için Roma ne isterse verilecek. Galatasaray'ın maaş bütçesi korkunç bir noktaya geldi."

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Galatasaray Spor

5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım

5 yıldır Türkiye'ye kısıtlama uygulayan ülkeden geri adım

 Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı

 Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler
500

Yorumlar (3)

Hasan:

galatasaray batıyor çok üzüldük çookkk :))))))))))

9
9
yanıtYanıtla
Melike Taştan:

bir takım uzun yıllar başarısız olunca karışması gerekir gerilemesi gerekir. Galatasaray ise başarılı olunca şampiyonlar Ligi'nde para kazanınca ve lig şampiyonu olunca karışıyor. ne kadar tuhaf değil mi? oysaki 10 yıldır şampiyon olamayan fenerin karışması gerekirdi

7
1
yanıtYanıtla
Abdullah KARAMAN:

Turtle

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden hapiste? Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı kaç yıl ceza aldı? Trafiğin insan yaşamındaki önemi nedir? Trafiğin insan yaşamındaki yerini örneklerle açıklayınız! Trabzonspor- Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri 2. sezon hangi tarihte başlıyor, fragmanı yayınlandı mı? Narin'in amcası (Salim Güran) muhtarlık görevinden alındı mı? Ankara su kesintisi sorgulama! 11 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın kaç yaşında, nereli? Merve Taşkın ne iş yapıyor? Sandık Kokusu 2. Sezon ne zaman? Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 11 Eylül Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajların su doluluk oranı nedir? Baraj doluluk oranı yüzde 50'nin altında!
title