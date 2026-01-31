Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Galatasaray, Villarreal'in 40 milyon euroluk bonservis talebi ve Pape Gueye'nin yüksek maaş beklentisi nedeniyle transferden vazgeçti.
- Galatasaray, Pape Gueye transferini Villarreal'in 40 milyon euroluk bonservis talebi ve oyuncunun yıllık 5 milyon euronun üzerindeki maaş beklentisi nedeniyle iptal etti.
- Pape Gueye transferinin 4,5 yıllık toplam maliyeti yaklaşık 65 milyon euro olarak hesaplandı.
- Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transferin yüksek maliyeti nedeniyle veto etti.
Galatasaray'da bir süredir gündemde olan Pape Gueye transferi sonuçsuz kaldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Villarreal'in bonservis talebi ve oyuncunun maaş beklentisi nedeniyle dosyayı rafa kaldırdı.
BONSERVİS VE MAAŞ ENGELİ
Orta saha takviyesi için Pape Gueye ile temaslarını sürdüren Galatasaray, Senegalli futbolcunun şartlarına sıcak baksa da Villarreal'in yüksek bonservis isteği nedeniyle geri adım attı. Kulübün talep ettiği rakamın transferi zorlaştırdığı belirtildi.
4,5 YILDA 65 MİLYON EURO
Sabah'ın haberine göre Pape Gueye'nin yıllık 5 milyon euronun üzerindeki maaş beklentisi ve Villarreal'in 40 milyon euroluk bonservis talebi, toplam maliyeti ciddi seviyeye çıkardı. Yapılan hesaplamada 4,5 yıllık toplam yükün yaklaşık 65 milyon euroyu bulduğu ifade edildi.
DURSUN ÖZBEK'TEN VETO
Toplam maliyeti yüksek bulan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transferi veto etti. Bu gelişmeyle birlikte uzun süredir gündemde olan Pape Gueye transferi rafa kaldırıldı.
YENİ ALTERNATİFLER GÜNDEMDE
Sarı-kırmızılılar, Pape Gueye dosyasının kapanmasının ardından orta saha arayışlarını farklı isimler üzerinden sürdürme kararı aldı.