Galatasaray'da kazan kaynıyor, verilen sözler tutulmadı! Oyuncular Okan Buruk'un kapısına dayandı

Süper Lig devi Galatasaray, Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamadı ve mali yönden büyük bir darbe aldı.

"PRİMLER YATMADI" İDDİASI

Şampiyonluk primlerinin aylardır ödenmemesi, futbolcuların motivasyonunu olumsuz etkiledi. Florya'ya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, mayıs ayından bu yana primlerini bekleyen futbolcuların psikolojisi olumsuz etkilenmiş durumda.

OKAN BURUK'UN KAPISINI ÇALDILAR

Futbolcuların, ödenmeyen şampiyonluk primleriyle ilgili rahatsızlıklarını teknik direktör Okan Buruk'la da paylaştıkları öğrenildi. Buruk'un araya girmesine rağmen gergin ortamın dağılmadığı ve oyuncuların oldukça rahatsız olduğu belirtildi.