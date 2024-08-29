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Galatasaray'da kazan kaynıyor, verilen sözler tutulmadı! Oyuncular Okan Buruk'un kapısına dayandı

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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamama ve mali sıkıntılar sonucunda şampiyonluk primlerinin aylardır ödenmemesi futbolcuların motivasyonunu olumsuz etkiledi. Futbolcuların, ödenmeyen primlerle ilgili rahatsızlıklarını teknik direktör Okan Buruk'la da paylaştıkları öğrenildi.

Süper Lig devi Galatasaray, Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamadı ve mali yönden büyük bir darbe aldı.

"PRİMLER YATMADI" İDDİASI

Şampiyonluk primlerinin aylardır ödenmemesi, futbolcuların motivasyonunu olumsuz etkiledi. Florya'ya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, mayıs ayından bu yana primlerini bekleyen futbolcuların psikolojisi olumsuz etkilenmiş durumda.

OKAN BURUK'UN KAPISINI ÇALDILAR

Futbolcuların, ödenmeyen şampiyonluk primleriyle ilgili rahatsızlıklarını teknik direktör Okan Buruk'la da paylaştıkları öğrenildi. Buruk'un araya girmesine rağmen gergin ortamın dağılmadığı ve oyuncuların oldukça rahatsız olduğu belirtildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (8)

Thranduil:

Takım bir kez tökezleyince her türlü şey yazılıp çiziliyor. Yıllardır şampiyon olmayan takım bunları yaşamaz da Galatasaray yaşıyor gibi geliyor ilginç.

31
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Ersin Aktaş:

Daha bu neki ?

30
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mustafa özkan:

balon patladı...

22
10
yanıtYanıtla
Hüseyìn KILIÇ:

Kuşlar çoğalmış burada kuş lastiklerini hazırlayın

7
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YalancıSavar:

Suçlu bulunud. Primler. ŞAmpiyonlar ligine kalsaydınbız gelecek parayı alacaktınız. işte. Bu yabancı oyunculara verilen ülkemiz emeğine paralarına YAZIK....!

7
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