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Galatasaray'da kalacak mı? Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi

Galatasaray'da kalacak mı? Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi
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Ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Alvaro Morata, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İspanyol golcü, kariyerine Sarı-kırmızılı formayla devam etmek istiyor.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde İtalyan devi Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata, gelecekle ilgili kararını verdi.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

İspanyol basını AS'ta yer alan habere göre; Morata, kariyerine gelecek sezon Sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istiyor. Yıldız ismin yeni sezonda Okan Buruk'tan daha fazla forma şansı talep ettiği belirtilirken, Okan Buruk'un da İspanyol golcüden memnun olduğu dile getirildi. Öte yandan yönetiminde Morata'dan memnun olduğu ve takımda kalması için opsiyonunu kullanacağı ifade edildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 13 maça çıkan İspanyol golcü, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Yıldız isim, sezonun ilk yarısında Milan formasıyla 25 maçta sahaya çıkarken 6 kez gol sevinci yaşamıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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