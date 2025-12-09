Haberler

Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray forması altında beklentileri karşılayamayan Carlos Vinicius, Gremio'da adeta yeniden doğdu. Brezilyalı forvet, çıktığı 14 maçta 12 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaştı.

2024 yılında Galatasaray forması giyen Brezilyalı forvet oyuncusu Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Premier Lig'den geldiği Galatasaray'da 14 maça çıkan 1.90'lık santrfor, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncu, 4-3 kazanılan Kasımpaşa maçında attığı golle taraftarın bir nebze olsun gönlünü almıştı.

CARLOS VINICIUS GREMİO'DA KRAL OLDU

30 yaşındaki golcü, Türkiye macerasının ardından bu sezonun başında ülkesinin takımlarından Gremio'ya transfer oldu. Carlos Vinicius, ülkesinde adeta küllerinden yeniden doğdu. Brezilya'da 14 lig maçına çıkan Vinicius, 12 gol ve 1 asistlik skor katkısı üretti. Gol krallığında zirvede yer alan yıldız isim, iş dakika-skor katkısı bakımından liginin en iyisi konumunda yer aldı. Gremio taraftarı, golcü oyuncuya "tutulamıyor" diyerek övgülerde bulundu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede boğuşan gençler olayı abartınca bu görüntüler kaydedildi

Gençler olayı abartınca bu görüntüler kaydedildi
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın transferdeki gözdesine göz dikti

Galatasaray'ın bitiremediği transferi istiyor! İşte o isim
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Kafede boğuşan gençler olayı abartınca bu görüntüler kaydedildi

Gençler olayı abartınca bu görüntüler kaydedildi
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
17 futbolcusu bahis cezası alan kulübün teknik direktörü, vali ve belediye başkanından yardım istedi

17 futbolcusu bahis cezası aldı! Sahaya çıkaracağı bir takımı bile yok
Mert Hakan'ın oynadığı kupon ortaya çıktı! Fenerbahçe maçına yaptığı tahmin bomba

Oynadığı kupon ortaya çıktı! Fenerbahçe maçına yaptığı tahmin bomba
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi

Kahraman şehidimizin oğlu da bahisten PFDK'ya sevk edildi
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Galatasaray U19, Monaco U19'a direnç gösteremedi

Galatasaray U19, Monaco U19'a farklı kaybetti
title