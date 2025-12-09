Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

2024 yılında Galatasaray forması giyen Brezilyalı forvet oyuncusu Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Premier Lig'den geldiği Galatasaray'da 14 maça çıkan 1.90'lık santrfor, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncu, 4-3 kazanılan Kasımpaşa maçında attığı golle taraftarın bir nebze olsun gönlünü almıştı.

CARLOS VINICIUS GREMİO'DA KRAL OLDU

30 yaşındaki golcü, Türkiye macerasının ardından bu sezonun başında ülkesinin takımlarından Gremio'ya transfer oldu. Carlos Vinicius, ülkesinde adeta küllerinden yeniden doğdu. Brezilya'da 14 lig maçına çıkan Vinicius, 12 gol ve 1 asistlik skor katkısı üretti. Gol krallığında zirvede yer alan yıldız isim, iş dakika-skor katkısı bakımından liginin en iyisi konumunda yer aldı. Gremio taraftarı, golcü oyuncuya "tutulamıyor" diyerek övgülerde bulundu.