Galatasaray'da Fredrik Midtsjö sakatlandı! Derbide forma giyemeyecek

Galatasaray'da performansıyla taraftarı mest eden yeni transfer Fredrik Midtsjö sakatlandı. Norveçli orta sahanın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Midtsjö'nün 4. hafta oynanacak Trabzonspor maçında sahada olmayacağı belirtildi.

Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor deplasmanına gidecek Galatasaray'a yeni transferi Fredrik Midtsjö'den kötü haber geldi.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Ümraniye maçında forma giyemeyecek Norveçli orta sahanın 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Midtjsö'nün Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarında da oynayamayacağı, Kasımpaşa maçına ise yetişmesinin beklendiği öğrenildi.