Galatasaray'da eleştirilerin odağındaki Efe Akman'ın geleceği belli oldu

Süper Lig devi Galatasaray forması giyen Efe Akman Westerlo'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Son dönemde performansı nedeniyle taraftarların eleştirilerine maruz kalan Efe Akman için yönetim de ayrılığa sıcak bakıyor. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

TRANSFER AN MESELESİ

Haluk Yürekli'nin haberine göre, genç futbolcu, Belçika ekiplerinden Westerlo'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Efe Akman'ın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Efe Akman'ın, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.