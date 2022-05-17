Galatasaray'da Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında birleşiyor - Haberler

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Galatasaray'da Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında birleşiyor

Demirören Haber Ajansı - Serhan Türk - Spor
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Galatasaray'da Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında birleşiyor

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, seçime tek liste girecek.

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, seçime tek liste girecek.

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. Daha önce aday olmayı düşünmediğini ifade eden Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı. Özbek'in başkan olacağı yönetim kurulunda Metin Öztürk'ün de 2'nci başkan olacağı öğrenildi.

Yarın yapılacak adaylık açıklamasının ardından yönetim kurulu listesi, cuma günü divan kurulu başkanlığına teslim edilecek.


Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor

Dursun Özbek, Metin Öztürk, Galatasaray, Haziran, Spor, Haberler

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