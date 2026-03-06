Haberler

Galatasaray'da derbi öncesi kırmızı alarm

Galatasaray'da derbi öncesi kırmızı alarm Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da derbi öncesi kırmızı alarm
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi teknik heyet ve yönetim devreye girdi. Futbolcuların Liverpool maçına odaklanması üzerine yapılan toplantılarda, önceliğin Beşiktaş derbisi olduğu hatırlatıldı. Oyunculara, Beşiktaş ile şampiyonluk yolunda çok önemli bir maçın olduğu ve Liverpool maçını düşünmek için erken olduğu mesajı verildi.

  • Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi, futbolculara önceliğin Beşiktaş derbisi olduğunu hatırlattı.
  • Galatasaray yönetimi, futbolculara Liverpool maçını düşünmek için derbiyi geçmeleri gerektiğini söyledi.
  • Galatasaray cephesi, Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de aldığı başarılı sonuçlara dikkat çekerek oyuncuları uyardı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi teknik heyet ve yönetim devreye girdi. Sarı-kırmızılı ekipte bazı futbolcuların Liverpool maçına odaklanması üzerine Kemerburgaz'da adeta "sıkı yönetim" ilan edildi.

OKAN BURUK'TAN NET MESAJ

Teknik direktör Okan Buruk ve yöneticilerin futbolcularla toplantılar yaptığı öğrenildi. Bu görüşmelerde oyunculara önceliğin Beşiktaş derbisi olduğu açık şekilde hatırlatıldı.

Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyetin futbolculara, "Hepiniz Liverpool maçını konuşuyorsunuz ama öncelikle ligde bir derbiye çıkacağız. Beşiktaş ile şampiyonluk yolunda çok önemli bir maçımız var. Liverpool'u konuşmak için erken. Derbiyi geçtikten sonra o maçı düşünürüz" mesajını verdiği belirtildi.

DOLMABAHÇE UYARISI

Toplantılarda Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de aldığı başarılı sonuçlara da dikkat çekildi. Sarı-kırmızılı kurmayların, siyah-beyazlıların son haftalarda yakaladığı formu hatırlatarak oyuncuları uyardığı ifade edildi.

Galatasaray cephesinin futbolculara, "Beşiktaş zor dönemlerinde bile sahasında bize karşı iyi sonuçlar aldı. Taraftar desteğiyle çok daha etkili olabilirler. Önce ligi düşünmeli ve derbiyi kayıpsız geçmeliyiz. Bu morali yakalarsak Liverpool maçına çok daha iyi hazırlanırız" dediği öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı

Ve savaşta korkulan oluyor
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Yola çıktı bile! 3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor

3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor
2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak

2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı

İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı