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Galatasaray'da Davinson Sanchez sakat, Sacha Boey kart görmeden tamamladı

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Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maç öncesinde sarı kart sınırında olan Davinson Sanchez sakatlığından dolayı oynamazken, Sacha Boey ise kart görmeden karşılaşmayı tamamladı. Boey, Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düşmedi.

Galatasaray'da sarı kart sınırında olan Davinson Sanchez, Fatih Karagümrük müsabakasında sakatlığından dolayı oynamazken, Sacha Boey ise kart görmeden karşılaşmayı tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele etti. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ile Sacha Boey sarı kart sınırında olan futbolculardı. Sanchez sakatlığından dolayı kadroda yer almadı. Boey ise müsabakayı kart görmeden tamamladı ve hafta sonu deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düşmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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