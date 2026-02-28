Galatasaray'da 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Juventus maçının 11'ine göre Corendon Alanyaspor karşısına 4 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Juventus maçının 11'ine göre turuncu-yeşiller karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Roland Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina'nın yerine Sacha Boey, Wilfried Singo, Eren Elmalı ve Leroy Sane'ye görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda ağrıları bulunan Yunus Akgün ile Roland Sallai ise 21 kişilik kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Renato Nhaga, Mario Lemina, Mauro Icardi ve Ahmed Kutucu bekledi.

Tribünlerde şampiyonluk pankartları açıldı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, seremoni sırasında üç tribünde şampiyonlukla ilgili pankartlar açtı. Pankartlarda 'Galatasaray tek, siz hepiniz', 'Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin', 'Herkesin alkışladığı şampiyon yine biz olacağız', 'Bu takım bu sene söke söke şampiyon' ve 'Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak' yazıları yer aldı.

Victor Osimhen için özel pankart

Galatasaray taraftarları ayrıca Kuzey tribününde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için özel pankart hazırladı. Taraftarların yaptığı pankartta İngilizce olarak 'We are family and family is everything' yazısı yer aldı. Osimhen daha sonra pankartın olduğu tribüne gitti ve fotoğraf çekildi. - İSTANBUL

