Haberler

Galatasaray'da 4 değişiklik

Galatasaray'da 4 değişiklik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçına göre Alanyaspor karşısında 4 oyuncu değişikliğine gitti. Takımda, ağrıları bulunan bir kaç oyuncu kadroda yer almadı. Taraftarlar, maç öncesi şampiyonluk pankartları açarak takıma destek oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Juventus maçının 11'ine göre Corendon Alanyaspor karşısına 4 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Juventus maçının 11'ine göre turuncu-yeşiller karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Roland Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina'nın yerine Sacha Boey, Wilfried Singo, Eren Elmalı ve Leroy Sane'ye görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda ağrıları bulunan Yunus Akgün ile Roland Sallai ise 21 kişilik kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Renato Nhaga, Mario Lemina, Mauro Icardi ve Ahmed Kutucu bekledi.

Tribünlerde şampiyonluk pankartları açıldı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, seremoni sırasında üç tribünde şampiyonlukla ilgili pankartlar açtı. Pankartlarda 'Galatasaray tek, siz hepiniz', 'Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin', 'Herkesin alkışladığı şampiyon yine biz olacağız', 'Bu takım bu sene söke söke şampiyon' ve 'Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak' yazıları yer aldı.

Victor Osimhen için özel pankart

Galatasaray taraftarları ayrıca Kuzey tribününde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için özel pankart hazırladı. Taraftarların yaptığı pankartta İngilizce olarak 'We are family and family is everything' yazısı yer aldı. Osimhen daha sonra pankartın olduğu tribüne gitti ve fotoğraf çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'i kınıyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez

Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
İran'daki saldırılarda ağır bilanço! Kız ilkokulunda can kaybı 150'ye yükseldi

Can kaybı her saat artıyor! 150 kız çocuğu hayatını kaybetti
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan İran'a yönelik saldırılara ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İran'a yapılan saldırılara ilk yorum
İran'a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump'la telefonda görüştü

Saldırılar sürerken bir isimle görüştü! Masasındaki kitaba dikkat
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor

İran'dan yeni saldırı dalgası! İki ülkeden gelen görüntüler vahim
Rusya'dan İran'a yönelik saldırılara ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İran'a yapılan saldırılara ilk yorum
Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı

Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı
İran füzesi Suriye'ye düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

İran füzesi komşu ülkeye düştü! Can kayıpları var