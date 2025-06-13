Galatasaray'da bir dönem sona erdi! 601 maçta forma giyen Göksenin Köksal'a veda

Galatasaray'da bir dönem sona erdi! 601 maçta forma giyen Göksenin Köksal'a veda
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Galatasaray Basketbol Takımı'nda 15 yıl boyunca boyunca forma giyen kaptan Göksenin Köksal, 601 maçlık kariyerinin ardından Sarı-kırmızılılara veda etti.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'n'da bir dönem sona erdi.

15 sezon boyunca Galatasaray'a hizmet eden ve son 8 sezonda takım kaptanlığı görevini üstlenen tecrübeli oyuncu Göksenin Köksal, Sarı-kırmızılılara kulübe veda etti.

''VEDA ZAMANI''

Sarı-kırmızılı kulüp yayınladığı veda mesajında, "Veda Zamanı, Teşekkür Zamanı. Henüz 15 yaşındayken katıldığı Galatasaray altyapısında sırtına geçirdiği parçalı formasını, 2009 yılında A takımda giymeye başladı… Son 8 sezonunda da kaptan olarak giydiği şanlı Galatasaray forması ile toplam 15 sezonda 379 kez Basketbol Süper Ligi, 195 kez Avrupa kupaları, 27 kez Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı kupalarında olmak üzere 601 kez parkeye ayak bastı. Büyük bir aidiyet ve mücadele bilinciyle terlettiği sarı kırmızılı forması ile camiamızda unutulmaz hatıralar bırakarak ismini Galatasaray tarihine işledi. Altyapıdan, A takım kaptanlığına uzanan bu hikâyede, vermiş olduğu emekler, göstermiş olduğu mücadele ve Galatasaray Erkek Basketbol takımlarına kattıkları için Galatasaray Spor Kulübü olarak Göksenin Köksal'a teşekkürlerimizi sunarız. Teşekkürler Kaptan. Yolun açık olsun." ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY KARİYERİ

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray formasıyla 379 Basketbol Süper Ligi, 195 Avrupa kupası, 27 Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupası olmak üzere toplam 601 maçta parkeye çıktı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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