Galatasaray'da Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart alarmı

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam saat 20.00'de Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda sarı kart alarmı var.

6 YILDIZ SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da, zorlu Alanyaspor maçı öncesinde 6 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Cimbom'da Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında yer alıyor.

ABDÜLKERİM TEK KALABİLİR

Aslan'da Kaan Ayhan, Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'in kart görerek cezalı duruma düşmesi halinde teknik direktör Okan Buruk'un elinde stoper olarak sadece Abdülkerim Bardakcı kalacak.