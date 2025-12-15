Galatasaray'da 3 ayrılık yolda
Galatasaray'da kadro planlaması devam ederken kadroda düşünülmeyen isimler belli oldu. Sarı-kırmızılılar, forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir, Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu ile ocak ayında yollarını ayıracak.
- Galatasaray, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu ile ocak ayında yollarını ayıracak.
- Galatasaray, stoper, orta saha ve forvet bölgelerinde transfer arayışlarını sürdürüyor.
- Galatasaray teknik heyeti, orta sahanın merkezinde özellikle 6 numara pozisyonunda savunma yönü güçlü bir oyuncu istiyor.
Süper Lig devi Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi takımdan gidecek isimler ve transfer yapılacak bölgeler netleşiyor.
3 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR
Sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir, Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu ile yollarını ocak ayında kesin olarak ayıracak. Yönetim, 3 isimle yollarını ayırmasının ardından kulübenin güçlendirilmesi için de çalışmalarını yapıyorç
TRANSFER YAPILACAK BÖLGELER
Stoper, orta saha ve forvet bölgeleri için arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda önceliği orta sahanın merkezine verd. Okan Buruk'un özellikle 6 numara pozisyonunda savunma yönü güçlü bir oyuncu talep ettiği öğrenildi.