Galatasaray'da 3 ayrılık yolda

Süper Lig devi Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi takımdan gidecek isimler ve transfer yapılacak bölgeler netleşiyor.

3 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir, Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu ile yollarını ocak ayında kesin olarak ayıracak. Yönetim, 3 isimle yollarını ayırmasının ardından kulübenin güçlendirilmesi için de çalışmalarını yapıyorç

TRANSFER YAPILACAK BÖLGELER

Stoper, orta saha ve forvet bölgeleri için arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda önceliği orta sahanın merkezine verd. Okan Buruk'un özellikle 6 numara pozisyonunda savunma yönü güçlü bir oyuncu talep ettiği öğrenildi.