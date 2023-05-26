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Galatasaray çifte bayram yaşayacak! Dünya yıldızı futbolcu Aslan oluyor

Galatasaray çifte bayram yaşayacak! Dünya yıldızı futbolcu Aslan oluyor

Spor Haberleri

Süper Lig'de 3 puan daha alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray, gözünü dünya yıldızı İlkay Gündoğan'a dikti. Sezon sonu Manchester City ile mukavelesi sona erecek Türk asıllı Alman futbolcuyla ilk temas kuruldu. Erden Timur, koyu Galatasaray taraftarı olan İlkay'a maddi ve manevi açıdan cazip bir teklif sunacak.

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemeye en yakın takım olan Galatasaray, önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluşturmak için girişimlere başladı. Aslan, Manchester City ile mukavelesi bitecek olan İlkay'ı kadrosuna katmak istiyor.

Premier Lig'i kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Manchester City'de kaptanlık yapan İlkay, sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirecek. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan 32 yaşındaki futbolcu, bir gün mutlaka Süper Lig'de forma giyeceğini ifade etmişti.

Galatasaray çifte bayram için geri sayım! Dünya yıldızı futbolcu Aslan oluyor

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, İlkay transferinde başrol oynayacak. Timur'un, Galatasaray taraftarı olan yıldız futbolcuya maddi ve manevi açıdan cazip bir teklif sunacağı öğrenildi.

İlkay geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Türkiye benim kökenim. Benim için cazip bir seçenek. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı dönemi asla unutmayacağım. Annem dışında herkes Galatasaraylı. Gözyaşı dökmüştük o zaferde" ifadelerini kullanmıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

İlkay Gündoğan Erden Timur Galatasaray Spor Haberler

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