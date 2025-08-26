Galatasaray cephesi şaşkın! Spartak Moskova, Cuesta'dan son anda vazgeçti

Galatasaray'da forma giyen Carlos Cuesta için günlerdir gündemde olan transfer görüşmeleri sürpriz bir şekilde iptal oldu. Rusya temsilcisi Spartak Moskova, Kolombiyalı savunmacının transferinden son anda vazgeçti.

MOSKOVA'DA BEKLEYİŞ SONA ERDİ

Championat'ın haberine göre Carlos Cuesta, cumartesi gününden bu yana Moskova'da bulunuyordu. Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması beklenirken, Spartak yönetimi son dakika kararıyla transferi durdurdu.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Galatasaray ile Spartak Moskova'nın, Cuesta için 6.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonus karşılığında prensip anlaşmasına vardığı belirtilmişti. Ancak Rus ekibinin neden böyle bir karar aldığı netlik kazanmadı. Galatasaray yönetimi, Cuesta'nın satışından gelecek geliri yeni transferlerde kullanmayı planlıyordu.