Galatasaray camiası diken üstünde! Başkanlık seçimi iptal mi edilecek? - Haberler

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Galatasaray camiası diken üstünde! Başkanlık seçimi iptal mi edilecek?

Haberler.com - Spor
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Galatasaray camiası diken üstünde! Başkanlık seçimi iptal mi edilecek?

Galatasaray'da 30 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçiminin iptal edilmesi yeniden gündemde. Kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun, seçimin iptali için İstinaf Mahkemesi'ne başvurduğu öğrenilirken kararın kısa süre içerisinde çıkması bekleniyor.

Galatasaray'da seçim krizi devam ediyor. Kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun başkanlık seçiminin iptali için İstinaf Mahkemesi'ne başvurması gündeme bomba gibi düştü.

SEÇİMİN YAPILIP YAPILMAYACAĞI GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray üyesi Fırat Develioğlu, sarı-kırmızılı kulüpte seçimin 30 Nisan'da yapılmaması için İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. 4. Hukuk Dairesi'nin, Galatasaray'daki seçimin yapılıp yapılmayacağını görüştüğü öğrenildi. Kararın kısa süre sonra Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) düşmesi bekleniyor.

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Spor, Haberler

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