Haberler

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu'ndaki 4. maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, USK Prag'ı 71-64 mağlup oldu. İlk çeyreği 23-11 önde kapatan Çek ekibi, maç boyunca üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Vlad-Theodor Cotrobas-Dascalu (Romanya), Sava Cetkovic (Karadağ)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 7, Smalls 6, Juhasz 8, Johannes 18, Kuier 14, Williams 6, Gökşen Fitik, Ayşe Cora Yamaner 1, Derin Erdoğan 4, Elif Bayram

USK Prag: Cazorla 2, Carleton 5, Ayayi 10, Astier 16, Jones 8, Pribylova 3, Malikova 3, Salaun 16, Hof 4, Cechova 4

1. Periyot: 11-23

Devre: 31-48

3. Periyot: 45-63

Beş faulle çıkan: 36.33 Astier (USK Prag)

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu 4. maçında sahasında Çekya temsilcisi USK Prag'a 71-64 yenildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-11 önde geçen konuk ekip, soyunma odasına da 48-31 üstün girdi.

İkinci yarıda iyi oyununu sürdüren Çekya ekibi, üçüncü periyodu 63-45, maçı da 71-64 önde tamamladı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Marine Johannes 18, Awak Kuier 14 sayıyla oynadı. Konuk takımda Janelle Salaun ile Pauline Astier 16'şar sayıyla galibiyette katkı verdi.

Sarı-kırmızılı takım, 2. yenilgisini yaşadı. USK Prag ise 6. galibiyetini aldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

Trump, Suriye ile ilgili en radikal kararını aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
YPG, kendi silah deposunu patlattı

YPG'nin Suriye'de kaybettiğinin en net ispatı