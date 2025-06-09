Galatasaray Çağdaş Faktoring Teja Oblak'ı Transfer Etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring Teja Oblak'ı Transfer Etti
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, tecrübeli Sloven oyun kurucu Teja Oblak ile 2025/26 sezonu için anlaştı ve yeni transferine başarılar diledi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Sloven oyun kurucu Teja Oblak'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring, 2025/26 sezonu kadro yapılanmasına tecrübeli Sloven oyun kurucu Teja Oblak ile 2025/26 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşme imzalayarak devam etti. 2024/25 sezonu Çekya Ligi Şampiyonu ve final serisinin MVP'si seçilen yeni transferimiz Teja Oblak'a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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