Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kamiah Smalls ile Anlaştı

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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, geçen sezon İtalya Serie A Ligi'nde forma giyen Kamiah Smalls ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni transferine başarılar diledi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Kamiah Smalls'u kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, "Yeni sezon kadrosunu oluşturmaya devam eden Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımımız, geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A Ligi takımlarından Reyer Venezia forması ile tamamlayan Amerika ve Bosna Hersek pasaportuna sahip oyun kurucu Kamiah Smalls ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transferimiz Kamiah Smalls'a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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