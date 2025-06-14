Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Sehernaz Çidal'ı transfer etti
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Sehernaz Çidal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, oyuncuya başarılar dileyerek ailesine katıldığını duyurdu.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Sehernaz Çidal'ı kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada "Sehernaz Çidal'a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor