Galatasaray Çağdaş Faktoring-Casademont Zaragoza maçının ardından

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı finalinde İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 63-56 yenerek finale yükselen Galatasaray Çağdaş Faktoring oyuncusu Gökşen Fitik, organizasyonda oynanacak Türk finalinin Türkiye adına çok değerli olduğunu söyledi.

Gökşen, İspanya'nın Zaragoza kentindeki Prens Felipe Salonu'ndaki mücadelenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşları anarak sözlerine başlayan Gökşen, "Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Benim annem de öğretmendi. Bu galibiyeti tüm öğretmenlerimize armağan etmek istiyorum." diye konuştu.

Gökşen, organizasyonda Türk finali oynanacağı için çok mutlu olduğunu dile getirerek şu değerlendirmeleri yaptı:

"Atmosfer gerçekten çok iyiydi. İnanılmaz bir seyirci vardı. Ev sahibine karşı çok zorlu bir mücadele olacağını biliyorduk ama çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bunlar her şeyin olabileceği maçlar. Adımızı finale yazdırdık. Emeklerimizin karşılığını almaya bir adım daha yakınız. Türk finali olacağı için çok mutluyum. Türk kadın basketbolu adına, ülkemiz adına çok değerli adımlar atıyoruz. İki takım da çok güzel yatırımlar yapıyor, kadın basketboluna değer katıyor. İnşallah finalde galip gelen taraf biz oluruz. Bunun için her şeyi yapacağız. Biz burada olmayı hak ettik. Hak ettiğimizi aldığımız için çok mutluyuz. Bir adımımız kaldı. İnşallah galibiyetle sezonu en iyi şekilde bitireceğiz."