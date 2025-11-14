Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Ekrem Memnun ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring, başantrenör Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Memnun'a verdiği emekler için teşekkürlerini iletti.

GALATASARAY Çağdaş Faktoring, başantrenör Ekrem Memnun ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring'de başantrenörümüz Ekrem Memnun ile yollarımız karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştır. Sayın Ekrem Memnun'a şimdiye kadar vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

