Galatasaray Çağdaş Faktoring, Ekrem Memnun ile yollarını ayırdı
Galatasaray Çağdaş Faktoring, başantrenör Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Memnun'a verdiği emekler için teşekkürlerini iletti.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring'de başantrenörümüz Ekrem Memnun ile yollarımız karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştır. Sayın Ekrem Memnun'a şimdiye kadar vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
