Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring, 10. haftada Dardanel Çanakkale Belediyespor'u deplasmanda 96-64 skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi

Hakemler: Barış Turgut, Sezer Bor, Rahmi Güner

Dardanel Çanakkale Belediyespor : Meryem Gültekin 6, Dilara Tongar 9, Elif Emirtekin 10, Simge Tokmak 10, Başak Altunbey 12, Saliha Mandıracı 15, Nisa Yalçın 2

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 6, Sude Yılmaz 7, Ayşe Cora Yamaner 9, Derin Erdoğan 16, Johannes 12, Kuier 13, Williams 11, Oblak 5, Gökşen Fitik 2, Elif Bayram 9, Sehernaz Çidal 3, Zeynep Gül 3

1. Periyot: 16-26

Devre: 27-48

3. Periyot: 39-67

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 96-64 yendi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Spor
500

