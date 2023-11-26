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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çankaya Üniversitesi'ni mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 86-78 yendi.

Salon: Arena

Hakemler: Zafer Yılmaz, Benhür İncel, Selena Gamze Çerçi

Çankaya Üniversitesi : Walker 24, Fontaine 7, Ayşenaz Kurtuldum, Gülse Uğur 11, Melike Yalçınkaya 2, Defne Atlı, Gizem Tüzün, Melike Tuğba Oral 2, Louis 32

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 19, Allen 5, Yağmur Kübra Taşar 9, Sude Yılmaz 4, Meltem Yıldızhan 3, Abdelkader 23, Vanloo 23

1. Periyot: 10-15

Devre: 28-38

3. Periyot: 52-58

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 86-78 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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