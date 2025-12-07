Haberler

Galatasaray'dan erkek basketbol takımıyla ilgili açıklama

Galatasaray, Bursaspor Basketbol ile oynanan maç sonrası takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıyı ve eski oyuncusu Göksenin Köksal'ın davranışlarını kınadı. Kulüp, olaylarla ilgili gerekli girişimlerin yapılacağını duyurdu.

Galatasaray, Bursaspor Basketbol'da forma giyen eski basketbolcusu Göksenin Köksal ve Bursa ekibiyle oynadıkları maçın ardından takım otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili açıklama yayımladı.

Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında deplasmanda oynadığı Bursaspor Basketbol maçında yaşananlar ve sonrasında otobüse yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Erkek Basketbol Takımımızın 6 Aralık tarihinde Bursaspor ile oynadığı maçın son bölümünde ve sonrasında yaşanan olayların basında yer alması üzerine bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı doğmuştur. Maçın sonuna doğru takımımızın benchine ve yöneticilerimize ağır küfürler eden, maçtan sonra da ' Galatasaray benim yuvam' diye açıklama yapan eski Galatasaray kaptanı, şimdi Bursaspor oyuncusu Göksenin Köksal ile ilgili tüm girişimler Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde yapılacaktır. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki; Galatasaray efsaneleri bu şanlı formayı sadece giydiklerinde değil, çıkardıkları zaman gösterdikleri tavırlarla efsane olmuşlardır. Ayrıca maç sonrası takım otobüsümüz salon çıkışında taşlanmış, sporcularımızın can güvenliği tehlikeye atılmıştır. Bu saldırılar yalnızca Galatasaray'a değil, Türk sporunun saygınlığına yapılmıştır. Sahada rekabet olur; ama küfür, nefret ve şiddetin kabul edilmesi asla mümkün değildir. Kulübümüz konuyla ilgili sorumluların hesap vermesi için gerekli girişimleri sonuna kadar yapacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
